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Байден и Трасс обсудили вопросы российской агрессии в Украине

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Байден и Трасс обсудили вопросы российской агрессии в Украине
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во время первых официальных переговоров с тех пор, как она возглавила британское правительство, обсудили Украину, энергетическую и экономическую безопасность, сообщили в среду в Белом доме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы хотим более тесного сотрудничества с США, в частности, в вопросах энергетической и экономической безопасности, а также в достижении контактов с другими демократическими государствами во всем мире, чтобы гарантировать торжество демократий", - заявила Трасс, слова которой приводит администрация США.

В свою очередь, Байден заявил Трасс, что ожидает дальнейшего тесного сотрудничества США и Великобритании и что им многое предстоит сделать вместе.

"Я с нетерпением жду тесной работы с вами, нашим ближайшим союзником в мире", - сказал президент США.

Трасс также добавила, что она "очень хочет работать с США, чтобы убедиться в том, что мы поддерживаем украинцев".

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Топ комментарии

  • Сергей Хорунжий fedf8d7b
    Якось гарно звучить- "Байден і Трасс", нічого зайвого, ніяких тобі Єрмаків чи Верещук. Крч, ніякої зради тут точно не буде.
  • Colt
    Ваша точка зору - вияв невдячності до того, що вже зробили США та Великобританія. У лютому ми не знали за що хапатися, а зараз всі вже обговорюють поразку Росії.
  • Colt
    Якщо ви досі спите, то Великобританія вже чітко заявила, що у відповідь на застосування Росією зброї масового враження нанесе удар у відповідь, не узгоджуючи це ні з ким.
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