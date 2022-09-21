Финляндия ограничит въезд россиян, - глава МИД Хаависто

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в среду объявил, что правительство страны разработает решение по ограничению въезда туристов из России.

Об этом Хаависто заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы сегодня решили начать подготовку национального решения относительно того, как мы можем ограничить туристический поток или полностью предотвратить его, и это национальное решение может предусматривать новое законодательство, которое будет принято очень быстро, или толкование действующего законодательства", – пояснил глава финского МИД.

Разработкой нового решения занимается внешнеполитическое ведомство Финляндии, а будет принимать его парламент, добавил Хаависто. "Финляндия не хочет быть транзитной страной даже для шенгенских виз, которые выдают другие страны, и теперь мы хотим поставить этот поток под контроль", – подчеркнул он.

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Глава МИД Финляндии напомнил, что страна обратилась в Европейскую комиссию с просьбой выдать общие рекомендации о пропуске россиян на территорию ЕС, "но нельзя гарантировать, что этот шаг произойдет очень быстро".

"Не существует ни моральной, ни нравственной основы в том, что в то время как Россия ведет войну против Украины, путешествия россиян на отдых или каникулы в Финляндию или другие части Европы продолжатся как обычно", – сказал он.