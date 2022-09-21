В России на протестах против мобилизации задержали 1176 человек
9 12565
Во время акций протеста против мобилизации в России силовики задержали 1176 человек в 38 городах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Количество задержанных в РФ по городам:
- Санкт-Петербург – 490
- Москва – 424
- Екатеринбург – 40
- Пермь – 23
- Уфа – 22
- Челябинск – 20
- Красноярск – 19
- Воронеж – 15
- Краснодар – 14
- Калининград – 11
- Саратов – 10
- Иркутск – 9
- Петрозаводск – 8
- Рязань – 8
- Архангельск – 8
- Королев – 6
- Новосибирск – 6
- Тверь – 6
- Якутск – 6
- Улан-Удэ – 4
- Тула – 4
- Железногорск – 3
- Ижевск – 2
- Самара – 2
- Томск – 2
- Салават – 2
- Тюмень, Волгоград, Казань, Иваново, Сыктывкар, Сургут, Вологда, Нижний Новгород, Калуга, Вятские Поляны, Смоленск, Белгород – по 1 задержанному.
Количество задержанных и списки с именами опубликовало российское издание "ОВД-Инфо". "В каждом участке полиции может быть больше задержанных, чем в опубликованных списках. Мы публикуем только имена тех людей, о которых нам достоверно известно и чьи имена мы можем опубликовать", – говорится в заявлении издания.