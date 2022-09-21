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В России на протестах против мобилизации задержали 1176 человек

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В России на протестах против мобилизации задержали 1176 человек
Во время акций протеста против мобилизации в России силовики задержали 1176 человек в 38 городах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Количество задержанных в РФ по городам:

  • Санкт-Петербург – 490
  • Москва – 424
  • Екатеринбург – 40
  • Пермь – 23
  • Уфа – 22
  • Челябинск – 20
  • Красноярск – 19
  • Воронеж – 15
  • Краснодар – 14
  • Калининград – 11
  • Саратов – 10
  • Иркутск – 9
  • Петрозаводск – 8
  • Рязань – 8
  • Архангельск – 8
  • Королев – 6
  • Новосибирск – 6
  • Тверь – 6
  • Якутск – 6
  • Улан-Удэ – 4
  • Тула – 4
  • Железногорск – 3
  • Ижевск – 2
  • Самара – 2
  • Томск – 2
  • Салават – 2
  • Тюмень, Волгоград, Казань, Иваново, Сыктывкар, Сургут, Вологда, Нижний Новгород, Калуга, Вятские Поляны, Смоленск, Белгород – по 1 задержанному.

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Количество задержанных и списки с именами опубликовало российское издание "ОВД-Инфо". "В каждом участке полиции может быть больше задержанных, чем в опубликованных списках. Мы публикуем только имена тех людей, о которых нам достоверно известно и чьи имена мы можем опубликовать", – говорится в заявлении издания.

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Топ комментарии

  • Тетяна Тать
    з них мобілізовано 1175
  • Йцу Кенг 07b0c614
    значит пойдет без каски..... шо тут непонятного.....
  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Залишилося мобілізувати 298 875 терпіл ))
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