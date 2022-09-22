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Из российского плена освобождены 215 воинов, среди которых 108 азовцев, - ОП

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Из российского плена освобождены 215 воинов, среди которых 108 азовцев, - ОП
Глава Офиса президента Андрей Ермак обнародовал информацию о количестве освобожденных украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире телемарафона.

По словам руководителя президентского офиса, всего освобождено из российского плена 215 военных, среди них – 124 офицера. Также освобождены 108 бойцов полка НГУ "Азова".

За 5 самых известных командиров Украина отдала 55 российских пленных.

Удалось также освободить трех беременных военнослужащих - Мамонову Марьяну, Шумовецкую Яну и Черненькую Анастасию.

"По просьбе наших международных партнеров мы также вернули 10 иностранцев-защитников Украины, граждан пятерых государств, которые очень нам помогают", - подчеркнул Ермак.

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Топ комментарии

  • Anton Sinelnyk 40c9e186
    вообще похер на Медведчука. Он имеет цену только как кум *****. Через короткое время история не вспомнит ни одного, ни другого. Героев Азова история будет помнить всегда

  • Олександр Васильєв 9c5970be
    Єрмак тут як тут, як чорт із табакерки.
    Раніше медведчук "визволяв", тепер Єрмак.
    Сподіваюсь, в майбутньому його чекає доля чмоні!
  • Микола Мазуренко
    Раніше обміном займався медведчук на прохання путіна, тепер його міссію виконує єрмак. На скількох азовців потягне єрмак?
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