Из российского плена освобождены 215 воинов, среди которых 108 азовцев, - ОП

Глава Офиса президента Андрей Ермак обнародовал информацию о количестве освобожденных украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире телемарафона.

По словам руководителя президентского офиса, всего освобождено из российского плена 215 военных, среди них – 124 офицера. Также освобождены 108 бойцов полка НГУ "Азова".

За 5 самых известных командиров Украина отдала 55 российских пленных.

Удалось также освободить трех беременных военнослужащих - Мамонову Марьяну, Шумовецкую Яну и Черненькую Анастасию.

"По просьбе наших международных партнеров мы также вернули 10 иностранцев-защитников Украины, граждан пятерых государств, которые очень нам помогают", - подчеркнул Ермак.

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