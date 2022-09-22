Из российского плена освобождены 215 воинов, среди которых 108 азовцев, - ОП
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Глава Офиса президента Андрей Ермак обнародовал информацию о количестве освобожденных украинских воинов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире телемарафона.
По словам руководителя президентского офиса, всего освобождено из российского плена 215 военных, среди них – 124 офицера. Также освобождены 108 бойцов полка НГУ "Азова".
За 5 самых известных командиров Украина отдала 55 российских пленных.
Удалось также освободить трех беременных военнослужащих - Мамонову Марьяну, Шумовецкую Яну и Черненькую Анастасию.
"По просьбе наших международных партнеров мы также вернули 10 иностранцев-защитников Украины, граждан пятерых государств, которые очень нам помогают", - подчеркнул Ермак.