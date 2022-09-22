Россия желает войны, но не сможет остановить ход истории, - Зеленский на Генассамблее ООН
"Что касается переговоров между Украиной и Россией. Наверное, вы слышали разные слова из Москвы о переговорах. Вроде бы они к ним готовы. Но они говорят о переговорах, но объявляют мобилизацию. Они говорят о переговорах, но объявляют псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины", - заявил Зеленский, выступая на ГА ООН в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Правда полягає в тому, наголосив президент, що Росія бажає війни.
"Но Россия не сможет остановить ход истории. Человечество и международное право сильнее одного государства-террориста. России придется заканчивать эту войну. Войну, которую она начала", - сказал он.
При этом, по словам Зеленского, урегулирование может происходить не только в рамках "украинской формулы мира", а на любой другой основе, поскольку, как он отметил: "Чем дальше заходит российский террор, тем меньше вероятность, что вообще кто-то в мире будет садиться за один стол переговоров с Россией".
"И если российским ответом на мои слова сейчас будут новые ракеты и теракты, то это будет лишь слабостью. Слабостью России. Ее неспособностью перевесить нас, ее неспособностью перевесить мир", - сказал президент.