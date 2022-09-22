Нам удалось вернуть 5 командиров и отдать 55 тех, кто воевал против Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось вернуть пятеро своих военных командиров в обмен на 55 из тех, кто воевал против Украинского государства и предавших Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в своем видеообращении.

"Кроме 200 воинов мы вернули еще пятерых боевых командиров. За них пришлось бороться больше всего. И сложнее всего. Им угрожали страшнее всего. Пятеро супергероев – в обмен на них мы отдали 55 тех, кто не заслуживает ни к сожаления, ни сочувствия, ни слез. Тех, кто воевал против Украины и предавших Украину, тех, кто нам с вами точно не нужен", - заявил Зеленский.

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