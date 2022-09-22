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Нам удалось вернуть 5 командиров и отдать 55 тех, кто воевал против Украины, - Зеленский

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Нам удалось вернуть 5 командиров и отдать 55 тех, кто воевал против Украины, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось вернуть пятеро своих военных командиров в обмен на 55 из тех, кто воевал против Украинского государства и предавших Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в своем видеообращении.

"Кроме 200 воинов мы вернули еще пятерых боевых командиров. За них пришлось бороться больше всего. И сложнее всего. Им угрожали страшнее всего. Пятеро супергероев – в обмен на них мы отдали 55 тех, кто не заслуживает ни к сожаления, ни сочувствия, ни слез. Тех, кто воевал против Украины и предавших Украину, тех, кто нам с вами точно не нужен", - заявил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Юра Малко
    Ерді заявив,що звільнення 5 командирів з Азов-сталі це заслуга Туреччини. Всі 5 будуть у Туреччині до кінця війни. 55 могучіх путінскіх вітязєй знову підуть на фронт. Бонапарт і його кардинал Єрмак знову обіс****лися....
  • Алексей Осипов 03be6077
    Яка доля решти Азовців і захисників Азовсталі?!
    Не тре нам тут очі замилювати чужими перемогами!
  • дмитрий a4f273bf
    Что там ещё за интернирование в Турции 5-ти наших командиров с дальнейшим пребыванием в ней до окончания войны? Брехня или очередные кулуарные "договорённости"? Вечно с нашими недоделанными чиновниками какая-то ерунда вылазит и Монастырскому поменьше бы улыбаться на фоточках, не на празднике всё-таки
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