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Министры иностранных дел ЕС договорились об увеличении поставок оружия Украине и новых санкциях против РФ

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Министры иностранных дел ЕС договорились об увеличении поставок оружия Украине и новых санкциях против РФ
Министры иностранных дел ЕС договорились подготовить новые санкции против России и увеличить поставки оружия Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу внешней политики ЕС Жозепа Борреля.

После брифинга министра иностранных дел Дмитрия Кулебы министры договорились поручить своим командам подготовить восьмой пакет санкций, который будет направлен на "более значимые сектора российской экономики" и продолжит нацеливаться на людей, ответственных за агрессивную войну в Украине. Министры ЕС проведут свою следующую официальную встречу в середине октября, когда пакет санкций может быть формализован.

Они также договорились об увеличении поставок оружия в Украину. Боррель отказался сообщить дальнейшие подробности о типе санкций или военной поддержке, но сказал, что, по его мнению, в блоке будет "единодушная" поддержка новых мер.

Министры иностранных дел 27 стран блока находятся в Нью-Йорке на ежегодном собрании мировых лидеров в ООН.

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Топ комментарии

  • cimbitep
    порівнювати Лівію і паРашу - таке собі зайняття. як тільки каддафі наважився вбити кілька десятків протестувальників, його тут же зробили міжнародним злочинцем, над лівією було об'явлено безпольотну зону, Триполі обробили кілька європейських винищувачів-бомбардувальників бомбами та ракетами і питання каддафі стало вирішеним. ***** рівняє українські міста з землею, вбиває українців тисячами, щось я не чув, щоби міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт, як це миттєво було зроблено на адресу каддафі.
  • cimbitep
    скільки вже було таких трахателів за ці 7 місяців: ***** зробило те - тепер його точно нагнуть, ***** зробило се - ну тепер йому точно п*зда... але трахає поки ***** усіх цих трахатєлєй, а вони тільки висловлюють стурбованість та глибоку стурбованість.
  • Seva Schwartz
    ну вот, очередная геополитическая победа пу. #этонеблеф!
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