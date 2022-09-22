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5 освобожденных из плена командиров до конца войны будут находиться под защитой в Турции

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5 освобожденных из плена командиров до конца войны будут находиться под защитой в Турции
Пятеро офицеров, руководивших защитой Мариуполя, до победы Украины в войне будут находиться в Турции под личной протекцией главы государства Реджепа Эрдогана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал, что Украина договорилась с Турцией и пять командиров будут находиться в полной безопасности, в комфортных условиях и под личной протекцией Реджепа Эрдогана до конца войны.

"Мы обеспечим их семьям возможность с ними видеться", – подчеркнул президент.

Украинский лидер добавил, что речь идет о:

  • Дениса Прокопенко;
  • Святослава Паламаря;
  • Сергея Волынського;
  • Олега Хоменко;
  • Дениса Шлегу.

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В свою очередь Эрдоган в разговоре с журналистами в Нью-Йорке указал, что обмен пленными произошел в результате переговоров с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.

По его словам, обмен пленными достигнут при посредничестве Турции и является важным шагом на пути к прекращению войны.

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Топ комментарии

  • Ihor V
    Чудова новина. Особливо для охфісу оманського виродка. Бо знаходячись у Туреччині навряд хтось із визволених розкаже, як так вийшло, що кацапи за два дні дішли до Маріуполя із Криму.
  • Яр Холодний
    Тоді ця дія називається не "визволення з полону", а "інтернування"! Так - їм не буде загрожувать небезпека загибелі чи поранення Але ці ідейно вмотивовані та досвідчені у бою люди будуть ізольовані від боротьби за звільнення України І гарантував це сам президент Туреччини Так що, хоч вони і будуть вільними, але пересування їх буде обмеженим, і тільки в межах турецької держави (про прослушку їх спілкування (включаючи й телефонну) та купу "топтунів" за плечима і мова не ведеться) Це той самий " почесний полон" - тільки без конвою і в комфортних умовах!
  • Сергій Сафонов
    Цікаво , а ті 55 кацапів , на яких поміняли нашіх п`ятьох , теж будуть у ердогана сидіти ??? Чи може вони вже знову нашу землю топчуть ?
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