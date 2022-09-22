5 освобожденных из плена командиров до конца войны будут находиться под защитой в Турции
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Пятеро офицеров, руководивших защитой Мариуполя, до победы Украины в войне будут находиться в Турции под личной протекцией главы государства Реджепа Эрдогана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
Зеленский рассказал, что Украина договорилась с Турцией и пять командиров будут находиться в полной безопасности, в комфортных условиях и под личной протекцией Реджепа Эрдогана до конца войны.
"Мы обеспечим их семьям возможность с ними видеться", – подчеркнул президент.
Украинский лидер добавил, что речь идет о:
- Дениса Прокопенко;
- Святослава Паламаря;
- Сергея Волынського;
- Олега Хоменко;
- Дениса Шлегу.
В свою очередь Эрдоган в разговоре с журналистами в Нью-Йорке указал, что обмен пленными произошел в результате переговоров с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.
По его словам, обмен пленными достигнут при посредничестве Турции и является важным шагом на пути к прекращению войны.