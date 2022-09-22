Объявление Путиным мобилизации свидетельствует о крахе российского вторжения, - Трюдо

Объявление главой Кремля Владимиром Путиным мобилизации в РФ свидетельствует о том, что российское вторжение в Украину терпит крах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, обнародовавшее заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Политик отметил, что его страна осуждает безответственную эскалацию войны со стороны Москвы.

"А также частичную военную мобилизацию, ядерные угрозы и псевреферендумы России. Поведение Путина свидетельствует лишь о том, что его вторжение терпит крах", - подчеркнул Трюдо.

Он пояснил, что приказ Путина о мобилизации – это "шаг к признанию того, в чем он не хотел признаваться россиянам, пример того, что все идет не по его плану".

Премьер Канады добавил, что угрозы использования ядерного оружия необходимо воспринимать серьезно, а западные союзники должны "очень жестко противостоять" им.

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