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Объявление Путиным мобилизации свидетельствует о крахе российского вторжения, - Трюдо

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Объявление Путиным мобилизации свидетельствует о крахе российского вторжения, - Трюдо
Объявление главой Кремля Владимиром Путиным мобилизации в РФ свидетельствует о том, что российское вторжение в Украину терпит крах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, обнародовавшее заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Политик отметил, что его страна осуждает безответственную эскалацию войны со стороны Москвы.

"А также частичную военную мобилизацию, ядерные угрозы и псевреферендумы России. Поведение Путина свидетельствует лишь о том, что его вторжение терпит крах", - подчеркнул Трюдо.

Он пояснил, что приказ Путина о мобилизации – это "шаг к признанию того, в чем он не хотел признаваться россиянам, пример того, что все идет не по его плану".

Премьер Канады добавил, что угрозы использования ядерного оружия необходимо воспринимать серьезно, а западные союзники должны "очень жестко противостоять" им.

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Топ комментарии

  • Anton Oliinyk
    ...свідчить лише про те, що Путін ********, як і казав покійний Нємцов (земля йому пухом)!
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Макс Вишинський

    @max_vyshynskyi

    ·

    12 ч

    російський народ - це свині 24 лютого - вони визжали як свині, яким принесли пожерти 21 вересня - вони визжать як свині, яких прийшли колоти
  • DmitrySviridon ad49c275
    Он объявил 300к мобилизацию, но нужно готовиться реально к тому, что мобилизирует во много раз больше. Потому Украине нужно во много раз больше оружия и мощнее того, что поставлялось до сих пор. Нужно много самолетов со всех стран присылать!!!
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