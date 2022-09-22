Среди освобожденных из российского плена украинских воинов есть те, кто пережил теракт в Оленовке

В рамках обмена пленными между Украиной и РФ домой вернули наших воинов, переживших теракт в Оленовке Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что речь идет о восьми украинских защитниках.

По словам Зеленского, они ранены в результате теракта, устроенного россиянами в колонии в оккупированной Оленовке Донецкой области.

Читайте: Из российского плена освобождены 215 воинов, среди которых 108 азовцев, - ОП