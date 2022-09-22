Новости • Агрессия России против Украины, Война

Среди освобожденных из российского плена украинских воинов есть те, кто пережил теракт в Оленовке

11 28624
Среди освобожденных из российского плена украинских воинов есть те, кто пережил теракт в Оленовке
В рамках обмена пленными между Украиной и РФ домой вернули наших воинов, переживших теракт в Оленовке Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что речь идет о восьми украинских защитниках.

По словам Зеленского, они ранены в результате теракта, устроенного россиянами в колонии в оккупированной Оленовке Донецкой области.

Читайте: Из российского плена освобождены 215 воинов, среди которых 108 азовцев, - ОП

Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    симонян вставай час пояснювать івану ***** йому медведчук
  • Andreas Muller
    Питання до ЗЕ влади. А яким макаром обміняли громадянина України Медведчука на інших громадян України? А може треба було спершу позбавити Медведчука депутатства та громадянства України а потім передавати на обмін. Ото звернеться Медведчук в ЄСПЛ і ******** Україні моральних збитків 1000 000 000 000 долларів. Отоді Янелох допетрає яку Х"""йню він упоров. А ще кажуть що він з розумної нації
  • Анатолій Литовченко
    Це ЧУДОВО !
    Але наша пархатокопитна чмоня знову тягне на себе покривало " асвабадітєля"......тільки воно нікому не розповідає, чому за неділю до війни було розміновано всі кордони з Кримом , та виведені ракетні війська з Херсонщини. Думало, що відкупиться від путлєра, побачивши в " єво глазах мір "
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости