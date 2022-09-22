Среди освобожденных из российского плена украинских воинов есть те, кто пережил теракт в Оленовке
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В рамках обмена пленными между Украиной и РФ домой вернули наших воинов, переживших теракт в Оленовке Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
Глава государства отметил, что речь идет о восьми украинских защитниках.
По словам Зеленского, они ранены в результате теракта, устроенного россиянами в колонии в оккупированной Оленовке Донецкой области.