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Украинские войска продолжили контрнаступление в направлении Лимана, - ISW

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Украинские войска продолжили контрнаступление в направлении Лимана, - ISW
Вооруженные силы Украины продолжают активные контрнаступательные действия в направлении Лимана Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

"Украинские войска 21 сентября пытались прорвать российскую оборону вокруг Ямполя (юго-восточнее Лимана) и в самом Лимане", - отметили аналитики.

В ISW также указывают, что продолжаются активные бои в Дробышево (к северо-западу от Лимана).

Кроме этого, специалисты рассказали, что в Генштабе ВСУ проинформировали о том, что Вооруженные силы Украины отразили попытку оккупантов атаковать вблизи Купянска на востоке Харьковской области вдоль реки Оскол.

"Этот отчет свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, предпринимают ограниченные попытки угрожать только отвоеванным украинским позициям вдоль правого берега реки Оскол", - добавили в Институте изучения войны.

Также читайте: Украинские войска расширяют позиции и могут окружить удерживаемые вокруг Лимана российские силы, - ISW

Топ комментарии

  • arye z.
    Though the mills of God grind slowly;
    Yet they grind exceeding small;
    Though with patience He stands waiting,
    With exactness grinds He all.

    Переклад №1
    Мельница Бога
    Очень хороша.
    Мельница Бога
    Мелет не спеша.
    Медленно, но верно
    Ходит колесо.
    Будет перемелено
    Абсолютно все.

    Переклад №2
    Медлят жернова Господни,

    Да мелка идет мука;

    Велико Его терпенье,

    Но тверда Его рука.
  • Іван Васильович
    Друзі Лиман нам потрібен конче, бо за ним Лисичанськ і Северодонецьк. Визволення цих міст покладе жирну крапку на російській мобілізації.
  • Pavlik Morozov 606ce595
    ,Наївний, чи тупий 🤔 Крапку в мобілізації покладе Хаймарс з АТАКМС... навіть дуже жирну крапку
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