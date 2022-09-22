Оккупанты нанесли удар по Запорожью, разрушена гражданская инфраструктура, есть погибший и раненые. ФОТОрепортаж (обновлено)
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.
"Враг нанес удар по областному центру. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется.
Соблюдайте правила воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.
Секретарь Запорожского городского совета Андрей Куртев позже уточнил: "От сегодняшних обстрелов разрушена гражданская инфраструктура.
На местах уже работают соответствующие службы.
К сожалению, пострадали люди".
Позже глава ОВА Александр Старух заявил, что мишенью оккупантов стали объекты инфраструктуры.
"Разрушены жилые дома вокруг. По предварительной информации, известно об одном погибшем", - добавил Старух.
Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что российские оккупанты выпустили ракету в гостиницу в центральном парке.
"Там существенные разрушения, люди остаются под завалами. Спасатели работают над разбором завалов и освобождением людей. Также, как уже стало традиционно для российских террористов, попали в электро подстанцию. Южные громады Запорожского района сейчас без света. Есть попадания и в телебашню. Экстренные службы работают над тем, чтобы как можно скорее устранить последствия", - добавил он.
Секретарь горсовета Анатолий Куртев позже заявил, что есть информация о пяти раненых. Один человек погиб.