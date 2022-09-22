Оккупанты насильственно вывезли жителей двух населенных пунктов в Луганскую область вглубь временно оккупированной территории, - Генштаб

В Сватовском районе Луганской области оккупанты насильно выселили жителей Гончаровки и Кузьменовки из домов и вывезли вглубь временно оккупированной территории области.

Об этом говорится в сводке Генштаба, передает Цензор.НЕТ.

"Нарушение норм интернационального гуманитарного права и обычаев ведения войны остается нормой поведения российских военнослужащих на временно занятых территориях.

Так, в Сватовском районе, с целью скрытия инженерного оборудования территорий, оккупанты насильно выселили жителей населенных пунктов Гончаровка и Кузьменовка из квартир и вывезли вглубь временно оккупированной территории Луганской области", - говорится в сообщении.

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