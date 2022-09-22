Ночью оккупанты нанесли мощные удары по Николаеву: повреждены дома, админздания, кинотеатр (обновлено)
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В ночь на 22 сентября российские оккупационные войска обстреляли Николаев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
"Под удар попали разные районы города. Пострадали жилые дома и учреждения гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким добавил:
"Ночью, 22 сентября, около 00:15 Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, предварительно зенитно-ракетными системами С-300. В результате чего повреждены многоэтажные дома, выбиты окна, газопровод, водопровод, двор кинотеатра и театра, административные здания. Также о 01:21 в результате ракетных обстрелов возник пожар складского помещения. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется".
Соответствующие службы проводят обследование.