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Полный список освобожденных украинских пленных. ДОКУМЕНТ

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Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список освобожденных из плена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ведомства.

Среди украинских воинов, которых удалось освободить из плена государства-агрессора, - Герои Украины Денис Прокопенко ("Редис") - командир Отдельного отряда специального назначения "Азов", Евгений Бова - командир Первого отдельного батальона морской пехоты, Лев Пашко - командир роты "Азова". Освобожден из плена также Сергей Волынский ("Волына"), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар, заместителя командира полка "Азов" по работе с личным составом, Денис Шлега, командир 12-й бригады оперативного назначения им. Дмитрия Вишневецкого, Олег Хоменко, командир комендантской роты, непосредственно осуществлявшего командование обороной "Азовстали", Дмитрий Козацкий, старший солдат, фото и видео которого из "Азовстали" облетели весь мир.

Домой едет знаменитая "Пташка" Екатерина Полищук — парамедик-доброволец Национальной гвардии Украины. Своим пением она поддерживала боевой дух воинов в подземельях "Азовстали". Возвращается Марьяна Мамонова, 30-летний военный врач, капитан медицинской службы. Сейчас она находится на последних месяцах беременности.

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Среди освобожденных — военнослужащие НГУ, ВМС Украины, ВСУ, ГНСУ, ТрО, НПУ, СБУ, Гостаможслужбы и ГССТ, а также двое гражданских.

124 защитника, освобожденных из плена, принадлежат к офицерскому составу, 89 — к рядовому и сержантскому составу.

Этот обмен наибольший с 24 февраля. Освобожденных защитников и защитниц ждет процесс реабилитации, адаптации, восстановления и лечения.

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Топ комментарии

  • Вета
    Слава Україні!
  • Amber
    ГЕРОЯМ СЛАВА !!
  • Алексей Осипов 03be6077
    Яка доля решти Азовців і захисників Азовсталі?!

    Із Азовсталі в полон за наказом було евакуйовано більше 2000 воїнів!

    Більше 60 рашисти вбили в Оленівці.

    Де решта? Що з ними?!

    Нам доля рядових болить не меньше ніж командирів!
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