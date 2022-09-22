10 иностранцев освобождены из российского плена при посредничестве Саудовской Аравии, - Зеленский

Из российского плена освобождены 10 иностранных граждан, которым угрожали длительный срок заключения или казнь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире телемарафона в ночь со среды на четверг президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы помогли нашим друзьям, это вопрос чести для Украины, вопрос нашей благодарности за помощь нашему государству. Удалось освободить 10 иностранных граждан, находившихся в российском плену", - сказал он.

По словам Зеленского, "в свое время мы обсуждали это с Борисом Джонсоном, он обращался за содействием к американским друзьям. Теперь домой вернутся пять граждан Великобритании, два гражданина США, один гражданин Марокко, гражданин Швеции и гражданин Хорватии. Враг назначил им приговор - длительный срок заключения или казнь. Мы спасли им жизнь. Все они вернутся домой при посредничестве Саудовской Аравии".

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