Общие боевые потери РФ с начала войны - около 55 510 человек, 218 вертолетов, 2 236 танков, 1 341 артсистем и 4 776 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Украинские защитники продолжают наносить потери российской оккупационной армии.
Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.09 ориентировочно составляют:
личного состава – 55 510 (+400) человек ликвидировано;
танков - 2 236 (+9) ед,
боевых бронированных машин - 4 776 (+28) ед,
артиллерийских систем - 1 341 (+1) ед,
РСЗО - 318 (+0) ед,
средства ПВО - 169 (+1) ед,
самолетов - 253 (+0) ед,
вертолетов - 218 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 941 (+9),
крылатые ракеты – 240 (+1),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3630 (+20) ед,
специальная техника – 125 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются.