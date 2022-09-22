Общие боевые потери РФ с начала войны - около 55 510 человек, 218 вертолетов, 2 236 танков, 1 341 артсистем и 4 776 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Украинские защитники продолжают наносить потери российской оккупационной армии.

Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.09 ориентировочно составляют:

личного состава – 55 510 (+400) человек ликвидировано;

танков - 2 236 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 4 776 (+28) ед,

артиллерийских систем - 1 341 (+1) ед,

РСЗО - 318 (+0) ед,

средства ПВО - 169 (+1) ед,

самолетов - 253 (+0) ед,

вертолетов - 218 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 941 (+9),

крылатые ракеты – 240 (+1),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3630 (+20) ед,

специальная техника – 125 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются.

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