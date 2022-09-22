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Северная Корея заявила, что никогда не поставляла оружие или боеприпасы в Россию

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Северная Корея заявила, что никогда не поставляла оружие или боеприпасы в Россию
Представитель минобороны КНДР заявил, что и не планируют это делать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Недавно США и другие вражеские силы говорили о "нарушении резолюции" СБ ООН, распространяя "слухи о торговле оружием" между КНДР и Россией... Мы никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию, и мы не планируем их экспортировать", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее в США заявили, что не имеют подтверждений покупки Россией оружия у КНДР.

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  • Саша Пончик
    Пиз Дун Ын.
  • дмитрий a4f273bf
    Поживём-увидим. А то Иран тоже клянётся и божится что ни-ни, а загадочные самолёты Тегеран-Москвабад летают аж пыль столбом и детали разбившихся камикадзе иранского образца уже зафиксированы. Так что цена словам упоротых равна 0, деньги и жратву подгонят и станут они добрее и сговорчивее
  • Slava Lavochkin
    Вообще уже все не хотят иметь ничего общего с оркостаном. Даже самые матерые упыри открещиваются. Аж смешно наблюдать...
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