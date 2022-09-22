Россия исчерпала запас добровольцев, желающих воевать против Украины, - разведка Великобритании

Россия, возможно, столкнется с логистическими и административными проблемами, связанными с набором 300 тысяч военных. Новые формирования вряд ли станут боеспособными в течение нескольких месяцев.