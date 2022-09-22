Россия исчерпала запас добровольцев, желающих воевать против Украины, - разведка Великобритании
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Россия, возможно, столкнется с логистическими и административными проблемами, связанными с набором 300 тысяч военных. Новые формирования вряд ли станут боеспособными в течение нескольких месяцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны со ссылкой на данные разведки.
"Путин идет на значительный политический риск в надежде создать столь необходимую боевую мощь. Этот шаг фактически является признанием того, что Россия исчерпала свой запас добровольцев, желающих воевать в Украине", - говорится в сообщении.
По данным разведки, частичная мобилизация, вероятно, будет крайне непопулярна среди части российского населения.