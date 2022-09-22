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Трасс о ядерном шантаже Путина: "Это не сработает"

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Трасс о ядерном шантаже Путина: "Это не сработает"
Премьер Британии Элизабет Трасс назвала "бряканьем оружием" ядерные угрозы Путина и заявила, что этот шантаж "не сработает".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По ее словам, сейчас геополитика вошла в новую эпоху и это требует принципиальности и решительной позиции от стран, которые верят в основополагающие принципы ООН.

"В это утро мы видели, как Путин пытается оправдать свои катастрофические провалы. Он решил продолжать усилия, посылая еще больше резервистов на ужасную судьбу. Он отчаянно пытается создать видимость демократии для режима, для которого не существует прав и свобод человека. Он прибегает к новым фиктивным претензиям и бряцанием оружием. Это не сработает", - подчеркнула Трасс.

Напомним, ранее Путин в своем обращении угрожал Западу ядерным оружием, добавив, что в РФ оно превосходит вооружение стран НАТО.

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Топ комментарии

  • Leshek
    Просто пусть подтвердит слова Бориса Джонсона , что в случае применения ****** ЯО , Великобритания ответит ядерным ударом по рашке. без дополнительных консультаций с союзниками. Когда Джонсонюк сказал об этом, ***** на несколько месяцев умолк со своей ядерной ялдой.
  • Alex Alex 3b1a281f
    тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

    всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

    ще раз повторюсь:

    раSSія це імперія Зла, країна терорист!
  • Senator 0eaca536
    Недавно известная пропагандонша РабZeи Евгения Альбац...сказала...на рабZee нет бронежилетов надёжных...для 300 000 наших Zolldattenn
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