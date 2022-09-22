Трасс о ядерном шантаже Путина: "Это не сработает"

Премьер Британии Элизабет Трасс назвала "бряканьем оружием" ядерные угрозы Путина и заявила, что этот шантаж "не сработает".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По ее словам, сейчас геополитика вошла в новую эпоху и это требует принципиальности и решительной позиции от стран, которые верят в основополагающие принципы ООН.

"В это утро мы видели, как Путин пытается оправдать свои катастрофические провалы. Он решил продолжать усилия, посылая еще больше резервистов на ужасную судьбу. Он отчаянно пытается создать видимость демократии для режима, для которого не существует прав и свобод человека. Он прибегает к новым фиктивным претензиям и бряцанием оружием. Это не сработает", - подчеркнула Трасс.

Напомним, ранее Путин в своем обращении угрожал Западу ядерным оружием, добавив, что в РФ оно превосходит вооружение стран НАТО.

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