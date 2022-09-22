Шольц о ядерных угрозах Путина: Это неприемлемо, мы будем поддерживать Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал угрозы ядерного оружия со стороны российского диктатора Владимира Путина, заявив, что это неприемлемо.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.NET, об этом он сообщил в интервью на канале ARD.

По его словам, когда после начала полномасштабного вторжения России в Украину начались разговоры об угрозе применения биологического или химического оружия, Германия и союзники сказали, что это неприемлемо, а РФ не стоит даже думать об их применении.

Он отметил, что когда снова начинают говорить о ядерном оружии, это тоже остается неприемлемым.

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"Но в то же время мы остаемся на взвешенном, решительном курсе в поддержку Украины и недопущении эскалации войны", – сказал канцлер.

Шольц также заявил, что угрозы и разговоры Путина о "красных линиях" не мешают "принимать необходимые решения", поскольку военные планы России не оправдались.

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