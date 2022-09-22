Шольц о ядерных угрозах Путина: Это неприемлемо, мы будем поддерживать Украину
3 01414
Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал угрозы ядерного оружия со стороны российского диктатора Владимира Путина, заявив, что это неприемлемо.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.NET, об этом он сообщил в интервью на канале ARD.
По его словам, когда после начала полномасштабного вторжения России в Украину начались разговоры об угрозе применения биологического или химического оружия, Германия и союзники сказали, что это неприемлемо, а РФ не стоит даже думать об их применении.
Он отметил, что когда снова начинают говорить о ядерном оружии, это тоже остается неприемлемым.
"Но в то же время мы остаемся на взвешенном, решительном курсе в поддержку Украины и недопущении эскалации войны", – сказал канцлер.
Шольц также заявил, что угрозы и разговоры Путина о "красных линиях" не мешают "принимать необходимые решения", поскольку военные планы России не оправдались.