Среди освобожденных из плена РФ – двое американских граждан. В Белом доме поблагодарили

В рамках обмена пленными между Украиной и Россией удалось освободить двух американских граждан.

Об этом сообщил в твиттере советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ.

"Мы благодарим президента Владимира Зеленского, главу ОП Андрея Ермака и украинское правительство за включение двух граждан США в обмен пленными 21 сентября", - отметил чиновник.

Салливан также выразил благодарность наследному принцу Саудовской Аравии за содействие.

"Мы с нетерпением ждем, когда наши граждане воссоединятся со своими семьями", – добавил советник американского президента.

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Напомним, в рамках обмена пленными между Украиной и Россией было возвращено 215 наших военных, из которых 108 – бойцы "Азова".

Также из плена освободили 10 иностранных воинов, служивших в рядах ВСУ.