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95% украинцев доверяют Вооруженным Силам, - опрос КМИС и НДИ. ИНФОГРАФИКА

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95% украинцев доверяют Вооруженным Силам, - опрос КМИС и НДИ. ИНФОГРАФИКА
Большинство граждан Украины доверяют Вооруженным Силам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Национального демократического института в Украине и Киевского международного института социологии.

"Украинцы почти единогласно доверяют Вооруженным силам Украины – на уровне 95 процентов, и 81 процент респондентов доверяют президенту Владимиру Зеленскому", – отмечают социологи.

В то же время о доверии правительству заявили 42%, а в парламент - 29%.

Общенациональное исследование разработано и проведено Национальным демократическим институтом в Украине. Полевые работы выполнены Киевским международным институтом социологии со 2 по 9 августа 2022 с помощью метода компьютерной системы телефонных опросов. Всего опросили 2510 человек.

Опрос репрезентативный только для взрослого населения, сейчас проживающего в Украине и пользующегося мобильными телефонами с украинскими номерами. Территории, не подконтрольные правительству Украины до 24 февраля 2022 года, были исключены из исследования.

Профинансировали исследования Агентство США по международному развитию (USAID), Швеция и Министерство международных дел Канады.

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95% украинцев доверяют Вооруженным Силам, - опрос КМИС и НДИ 01

Топ комментарии

  • Olga A 6130c05e
    Як хто? Зедебіл і вся його банда. Хто ж ще може бути?!))
  • Алекс Мышкевич
    81% довіряють тому хто не підготував Україну до війни:

    - провалював держзамовлення,
    - скорочувався армію,
    - саджав у тюрми генералів, солдатів та волонтерів

    - зустрічався з Патрушевим в Омані

    - сміявся з попереджень про напад

    - розмінував вихід із Криму
    - сприяв окупації Таврії

    - призвів до катастрофи в Маріку

    - сприяв нападу на Київ.......
    .......
    .......
  • olele
    типовий "формірующій опрос" на "другому поверсі":
    під очевидне (максимум довіри ЗСУ) підкладають бажане (відбілити зє і опу)...
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