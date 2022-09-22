Мужчины в оккупированном Крыму получают повестки через сайт госуслуг

Жителям оккупированного Крыма поступают повестки в армию России через сайт государственных услуг.

Об этом сообщает организация КрымSOS, передает Цензор.НЕТ.

"Как стало известно КрымSOS, мужчины во временно оккупированном Крыму начали получать повестки в армию РФ через сайт госуслуг. Если человек несколько дней не будет посещать личный кабинет на сайте госуслуг, повестка будет автоматически считаться полученной", - рассказал председатель правления КрымSOS Алексей Тильненко.

Кроме того, есть информация, что представители силовых оккупационных структур могут патрулировать улицы городов и искать мужчин призывного возраста для дальнейшего вручения повесток, добавили в организации.

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Решение о частичной мобилизации, которое 21 сентября приняли власти РФ, распространяется также на оккупированные территории, являющиеся военным преступлением. Принудительная мобилизация запрещена Женевской конвенцией. Принуждение граждан противной стороны к участию в военных действиях, направленных против их собственного государства, запрещено Гаагским положением. Также это нарушение законов и обычаев войны, согласно Уголовному кодексу Украины.