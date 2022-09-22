НАБУ ведет расследование относительно Коболева по миллиардным убыткам "Укрнафты" в пользу Коломойского

Национальное антикоррупционное бюро ведет расследование в отношении бывшего главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева по делу Укрнефти.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом стало известно с опубликованного на прошлой неделе определения Высшего антикоррупционного суда.

"Глава правления ПАО "НАК Нафтогаз Украина" и наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" ЛИЦО_2, злоупотребляя своим служебным положением, не совершал действий по возвращению ПАО "Укрнафта" под государственный контроль путем отстранения от исполнения обязанностей ряда лиц, чем причинил тяжкие последствия государственным интересам в виде увеличения налогового долга ПАО "Укрнафта" на 5,49 млрд грн", - говорится в ней.

Коболев возглавлял Нафтогаз с марта 2014 по апрель 2021 года. В 2014-2019 годах он также возглавлял наблюдательный совет Укрнафты.

Издание отмечает, что дело НАБУ касается заключения невыгодных Укрнафты контрактов, которые вывели из компании 13,3 млрд грн, вероятно – в пользу компаний, связанных с группой Приват Игоря Коломойского.

В марте-августе 2015 года Укрнафта продала ряду компаний нефти на 10,7 млрд. грн. По данным следствия они получили сырье, но деньги не заплатили. После этого нефть была переработана на Кременчугском НПЗ, который контролируется Приватом, а произведенные нефтепродукты продали на АЗС.

Еще один эпизод касается июля 2015, когда Укрнафта приобрела нефть, заплатив авансом 2,57 млрд грн, но так и не получила ее.

"Количество уголовных эпизодов по этому делу больше, чем сообщали в НАБУ, свидетельствует выписка из Единого реестра досудебных расследований, опубликованная в судебном реестре. Коболев фигурирует в шестом эпизоде, который повторяет фабулу уголовного производства, открытого прокуратурой Киева шесть лет назад по заявлению народной депутат Виктории Войцицкой", - отметило издание.

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