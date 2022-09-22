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Обмен пленными между РФ и Украиной при посредничестве Турции является важным шагом к прекращению войны, - Эрдоган

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Обмен пленными между РФ и Украиной при посредничестве Турции является важным шагом к прекращению войны, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что состоявшийся в среду обмен пленными между РФ и Украиной в результате его переговоров с главами обоих государств является шагом на пути к прекращению войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет турецкое агентство "Анадола".

"По словам главы государства, обмен пленными между Россией и Украиной, достигнутый при посредничестве Турции, является важным шагом на пути к прекращению войны. Турецкий лидер добавил, что Анкара продолжает прилагать усилия для достижения мира между Москвой и Киевом", - говорится в сообщении.

Эрдоган поблагодарил Зеленского и Путина за согласие на обмен военнопленными и всех, кто прилагал усилия в этом процессе.

Издание также сообщило, что советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан поблагодарил Турцию за посредничество в обмене военнопленными между Украиной и РФ. "Выражаю благодарность правительству Турции за решающий вклад в реализацию зернового соглашения, а также за посредничество в обмене пленными между Украиной и Россией", - сказал он.

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Топ комментарии

  • arye z.
    Протестующие в Иране захватили резиденцию Верховного Айятоллы Хаменаи. Ситуация в Тегеране полностью вышла из под контроля.
    Иран бурлит и отказывается подчиняться бесноватым фанатикам.
    По слухам в соцсетях сам айятолла Хаменаи сегодня ночью умер.
    Вова, а ты...
    Айятолла тебя ждет.
    Сводишь его на концерт Кабзона.
  • Роман Пиляшенко bbd485ff
    ідіот чи що?
  • Vlad Cheh
    А чего эти тупые богословы не сориентировались и не пошли на рынок нефти? Могли бы стать таким же султанатом с деньгами, учитывая курс нефти в марте этого года. Зачем они пошли лизаться с кацапами? Ради продажи дронов? Там Израиль в шаге от того, чтобы использовать свое ЯО по ним и никто его за это не осудит. И он, и США могут за считанные дни закинуть протестующим оружия, если захотят. Те и снесут шиитское правительство. Как вообще чеченцы могут быть с шиитами в одной лодке? Это же невозможно. Россия не может быть другом Ирану, а они полезли в эту пропасть. Теперь получают. США реально могут дать оружие повстанцам, а Израиль прислать спецов. От границы с Арменией их отрежет Алиев, перерезав всю дорогу наглухо от Каспия до Турции. При этом Армению не сильно поддержат, все же ОДКБ член до сих и при этом Пашинян (могу ошибаться) не отменил решение предыдущего президента по поддержке "референдума" в Крыму в 2014-ом году. То есть они его признали вместе с Бульбостаном, Сирией и еще этим всем известными клоаками. То есть две причины закрыть глаза на действия Алиева, который имеет право соединить эксклав свой с государством и получить маршрут в Турцию и обрезать Иран в том числе. А могло быть все иначе. Иран сразу против войны, вводит все санкции, получает выход на рынок нефти, Армения выходит из ОДКБ и осуждает Россию, не поставляет ей свои самолеты, массово присоединяется к санкциям. Сразу был бы другой разговор. Путин - это как царь Мидас, только все, к чему он коснется, превращается сами знайте во что. В то, что лежит в его чемодане.
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