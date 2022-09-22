Мэр Федоров о взрыве в Мелитополе: "Рашисты устроили теракт в людном месте, чтобы обвинить украинские власти"

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что 22 сентября оккупанты устроили теракт на рынке, чтобы накануне псевдореферендума обвинить в этом украинские власти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Иван Федоров сообщил в Telegram.

"Сегодня на Центральном рынке Мелитополя, где всегда большое скопление людей, рашисты произвели взрыв. От рук оккупантов "пострадали", в том числе ликвидированы, 6 российских военных. Информацию о мирных гражданах уточняем".

Федоров подчеркивает, что страх, террор и ликвидация неугодных – три составляющие, которые на оккупированных территориях все время демонстрирует РФ и "перед псевдореферендумом зачистка среди своих усиливается".

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"Каждый должен понимать: такое будущее нам показывает страна-террорист. Так что ни псевдореферендумы, ни любые заявления террористов не изменят наш курс: мы деоккупируем свои территории и вернем мир в свой дом", - добавил он.