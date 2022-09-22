По делу MH17 состоялось последнее заседание. Приговор будет 17 ноября

В Нидерландах состоялось последнее заседание суда по делу MH17 по сбитому в июле 2014 года над Донетчиной самолета рейсу MH17.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Главный судья Хендрик Стейнгаюс объявил, что вынесение решения по делу MH17 будет объявлен 17 ноября 2022 в 13:30, по местному времени, в отношении всех четырех человек.

"Суд намерен 17 ноября 2022 года объявить приговор по делу, если не возникнут какие-либо непредвиденные обстоятельства", - сказал главный судья.

Следует отметить, что это было формальное заседание. Оно длилось менее пяти минут. В судебном зале присутствовали родственники погибших, их адвокаты и защита одного из четырех обвиняемых – подполковника ГРУ Олега Пулатова.

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Как сообщалось, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

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19 июня 2019 года следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК "Бук". Это бывший офицер ФСБ, бывший "министр обороны" так называемой "ДНР Игорь Гиркин (Стрелков)", генерал, а на время сбития самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ "ДНР Сергей Дубинский, подполковник игру Олег Пулатов (все – граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне так называемой "ДНР".