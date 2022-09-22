Зеленский, Притула, Кличко и Залужный - лидеры симпатий украинцев, - опрос КМИС и НДИ. ИНФОГРАФИКА

Среди публичных лиц украинцам больше всего нравятся президент Владимир Зеленский, Сергей Притула, мэр Киева Виталий Кличко и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Национального демократического института в Украине и Киевского международного института социологии.

Так, респондентам было предложено ответить на вопрос, нравится ли им то или иное лицо из списка.

По результатам опроса лидером симпатий стал президент Украины Владимир Зеленский с 87%. Далее следует Сергей Притула с 77%.

К мэру Киева Виталию Кличко с симпатией относятся 63% украинцев. Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Валерию Залужному симпатизируют 62% опрошенных.

В то же время, респондентов также спросили об отношении к политическим партиям.

48% поддержали бы партию, которую возглавит Сергей Притула, 40% – "Слугу народа", 30% – партию Кличко "Удар", 16% – "Европейскую Солидарность".

Общенациональное исследование разработано и проведено Национальным демократическим институтом в Украине. Полевые работы выполнены Киевским международным институтом социологии со 2 по 9 августа 2022 с помощью метода компьютерной системы телефонных опросов. Всего опросили 2510 человек.

Опрос репрезентативный только для взрослого населения, сейчас проживающего в Украине и пользующегося мобильными телефонами с украинскими номерами. Территории, не подконтрольные правительству Украины до 24 февраля 2022 года, были исключены из исследования.

Профинансировали исследования Агентство США по международному развитию (USAID), Швеция и Министерство международных дел Канады.





