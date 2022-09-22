Бурятских учителей заставили ночью писать и развозить повестки гражданам, подлежащим мобилизации, - The Insider

Учителей из Улан-Удэ в Бурятии ночью 22 сентября вынудили писать и развозить повестки гражданам, подлежащим мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider.

21 сентября стало известно, что в школах города собираются упразднить уроки для первой смены, поскольку в учебных заведениях откроют "пункты сбора и информирования призывников".

Повестки начали писать уже ночью, более того, от местных учителей требовали всю ночь развозить их тем, кто подпадает под объявленную мобилизацию. Речь идет как минимум о трех школах - №25, 32, 44.

По этим данным, так на войну хотят "набрать" 2500 человек.

"Военнокоматы присылают школам списки, учителя сами действительно заполняют и развозят повестки. Заставляют. Тетя говорит, тупо заставляют и учителя тупо соглашаются", - рассказала местная жительница.

По ее словам, мобилизованных мужчин отправляют в Читу на месячные учения. Им говорят, что потом они уедут на территории, на которых российская "власть" организует "референдумы".

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