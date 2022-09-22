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Бурятских учителей заставили ночью писать и развозить повестки гражданам, подлежащим мобилизации, - The Insider

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Бурятских учителей заставили ночью писать и развозить повестки гражданам, подлежащим мобилизации, - The Insider
Учителей из Улан-Удэ в Бурятии ночью 22 сентября вынудили писать и развозить повестки гражданам, подлежащим мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider.

21 сентября стало известно, что в школах города собираются упразднить уроки для первой смены, поскольку в учебных заведениях откроют "пункты сбора и информирования призывников".

Повестки начали писать уже ночью, более того, от местных учителей требовали всю ночь развозить их тем, кто подпадает под объявленную мобилизацию. Речь идет как минимум о трех школах - №25, 32, 44.

По этим данным, так на войну хотят "набрать" 2500 человек.

"Военнокоматы присылают школам списки, учителя сами действительно заполняют и развозят повестки. Заставляют. Тетя говорит, тупо заставляют и учителя тупо соглашаются", - рассказала местная жительница.

По ее словам, мобилизованных мужчин отправляют в Читу на месячные учения. Им говорят, что потом они уедут на территории, на которых российская "власть" организует "референдумы".

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Топ комментарии

  • Panda Freeav
    в 15:00 - відспівування
    в 18 - похорон
  • Светлана Науменко
    Очень спешат. Ночью учителя пишут повестки, утром вручают. В 4:00 - сбор. В 2:00 ночи - уже в поезд.
  • Юрий Педаченко
    Стадо. В Бурятии до млн населения, мужчин призывного возраста шестая часть (около 180 тысяч). Из них 5 тысяч побывала в Украине. Часть вернулась в гробах, часть без ручек-ножек, ещё часть вообще неизвестно в каких полях. И они зная об этом шлют ещё 2500, которые как стадо тупо идут на убой. Это получается уже 4% всех бурятских мужчин могилизировали. ДебурятиZация must go on, подумали в кремле
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