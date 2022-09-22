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Берлин продолжит поддерживать Украину и будет поставлять ей оружие, - глава Минобороны Германии Ламбрехт

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Берлин продолжит поддерживать Украину и будет поставлять ей оружие, - глава Минобороны Германии Ламбрехт
Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт во время совместной пресс-конференции в Берлине с французским коллегой Себастьяном Лекорню.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наш ответ очень последовательный и, самое главное, решительный и общий: не будет никаких отклонений, мы будем продолжать поддерживать Украину в ее мужественной борьбе и дальше", - заявила Ламбрехт.

Глава Минобороны Германии отметила, что благодаря "кольцевому обмену" с рядом государств Украина может быстро получить танки. Эту технику можно сразу использовать в бою.

Кроме того, глава Бундесвера отреагировала и на объявление о проведении псевдореферендумов на оккупированных территориях.

"Для нас эти референдумы не будут иметь никакого значения, это – территория Украины и таковой будет оставаться", - заявила глава Бундесвера.

Читайте: Контрнаступление ВСУ впечатляет, но войска РФ еще не отброшены, - глава Минобороны Германии Ламбрехт

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Топ комментарии

  • Влад Казарецький
    В УКРАЇНІ УКРАЇНСЬКА МОВА !!!
  • Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
    Уже 4 месяца читаю две новости в день, приходящих из Германии. Сначала утром кто-то из немцев заявляет, что оружия нету у самих немцев и помочь они не могут, потом вечером они заявляют, что продолжат помогать нам оружием.
  • Влад Казарецький
    В ДЕРЖАВІ В СПІЛКУВАННІ ТІЛЬКИ УКРАЇНСЬКА МОВА !!!!
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