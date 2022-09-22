Гитлер в отчаянии забирал с улиц и одевал в форму мальчиков и стариков, Путин в таком же состоянии, - генерал США Ходжес в эфире немецкого телеканала

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес сравнил объявление Путиным частичной мобилизации в России с созданием Адольфом Гитлером в последние месяцы перед его поражением во Второй мировой войне фольксштурма.

Об этом он сказал в эфире немецкого телеканала ZDF, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

С помощью фольксштурма - отрядов народного ополчения, в которые принудительно забирали мужчин, а затем и женщин, еще не ушедших на фронт - нацистский режим пытался предотвратить свое поражение, кроме того, они являлись частью усилий нацистской пропаганды.

Ходжес напомнил, что Гитлер "забирал с улиц мальчиков и стариков и одевал их в униформы, потому что находился в столь отчаянном положении". Путин также "пребывает в отчаянии и пытается найти какой-то способ переломить ситуацию", уверен американский генерал в отставке. Он назвал решение "стратегической ошибкой".

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Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Путина, призыву будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.

При этом российские захватчики на временно оккупированной Луганской области забирают всех мужчин, которых могут найти.

По России прокатились акции недовольства. Задержанным мужчинам вручают повестки.

Известно, что мужчины массово пытаются уехать из РФ. В частности, в Финляндию и Грузию. В странах ЕС - например, Эстонии, Латвии и Литве - заявляют, что не будут предоставлять убежища убегающим от мобилизации гражданам России.

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