Руководитель САП Клименко отменил решение о закрытии дела "Роттердам+"

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко 22 сентября принял решение отменить как незаконное и необоснованное постановление о закрытии так называемого дела "Роттердам+".

В пресс-службе САП сообщили, что одновременно с этим глава антикоррупционной прокуратуры полностью изменил группу прокуроров по этому делу "из-за неэффективного осуществления надзора за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования", информирует Цензор.НЕТ.

"Руководитель САП выявил многочисленные несогласованности в выводах и аргументации прокурора при закрытии этого дела, неполноту исследования материалов дела прокурором, несоответствие выводов прокурора фактическим обстоятельствам уголовного производства", - сообщили в ведомстве.

Это означает, что дальнейшие решения по этому делу будет принимать обновленный состав прокуроров в полном соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса.

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В САП добавили, что ожидают полного текста решения суда, чья правовая позиция будет учтена в дальнейшем во время осуществления досудебного расследования и принятия решений по делу.

"Роттердам+" - формула, определявшая стоимость электроэнергии, производимой теплоэлектростанцией, напоминает Общественное. Она применялась в 2016–2019 годах. Стоимость угля, используемого для ТЭС, зависела от цены на уголь в порту города Роттердам, Нидерланды. К этой цене прибавляли стоимость транспортировки угля. В то же время, львиную долю угля ТЭС покупали не в Нидерландах, а в Украине, России или с оккупированных территорий. То есть на самом деле цена угля была ниже и ТЭС получали сверхприбыли. Согласно расследованию, больше всего доходов от такой формулы получал Ринат Ахметов – его компания ДТЭК была монополистом на рынке и имеет больше всего ТЭС в стране.

По данным НАБУ, введение формулы "Роттердам+" нанесло государству и украинцам ущерб на общую сумму 18,87 миллиарда гривен - это средства, которые потребители переплатили ТЭС за электроэнергию из-за того, что в ее себестоимость заложили доставку угля из Роттердама.

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Напомним, 8 августа 2019 года НАБУ сообщило о подозрении шести лицам, в том числе председателю Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому. По данным следствия, Вовк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+". Им подозреваемые создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, нанеся государству ущерб в 18,9 миллиарда гривен.

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам+" 27 августа 2020 года из-за отсутствия проверенных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых. 24 сентября Высший антикоррупционный суд подтвердил законность решения САП. Суд признал, что прокурор САП принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

После этого заявления Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и Центр противодействия коррупции подали иск в Высший антикоррупционный суд против закрытия дела. 25 сентября их заявления объединены в общее производство.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в среду, 21 сентября, отменила решение судьи Широкой от октября 2021 года, которая оставила в силе постановление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела "Роттердам+".