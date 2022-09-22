Песков отрицает информацию о возможности мобилизации 1 млн россиян
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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал ложью информацию о том, что указ о "частичной мобилизации" предусматривает возможность призыва одного миллиона человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Это ложь", – сказал Песков.
Ранее росСМИ сообщили, что засекреченный пункт указа о мобилизации в России позволяет призвать 1 млн россиян.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин заявил о проведении в России "частичной мобилизации". Вечером этого же дня в российских городах прошли митинги против мобилизации на войну. В 39 городах задержали более 1300 человек. Подавляющее большинство задержаний произошло в двух крупнейших городах России: Москве и Санкт-Петербурге.