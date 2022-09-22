Петиция по вегетарианским сухпаям для ВСУ набрала 25 тысяч подписей
Петицию зарегистрировали 27 июня 2022, сообщает Цензор.НЕТ.
Ее автор Петр Павлов объясняет, что военнослужащие в Украине имеют некоторые ограничения в выборе питания, а введение в существующие сухие дополнительные пайки, с учетом индивидуальных особенностей военнослужащих, смогут решить ряд проблем.
"В качестве примера возьмем реализацию этого в армии США: сухпай вегетарианский американский военный MRE (англ. "Meal, Ready-to-Eat", "Пища, готовая к употреблению") с компоновкой содержимого Menu 11, 12, 13, 14 (Vegeterian). Данное разнообразие необходимо не для "объедания", а для адекватного питания, от которого зависит исполнение военными их должностных обязанностей", - говорится в документе.
Также автор рассказал, для кого предназначены вегетарианские и веганские сухие пайки.
- для людей, не употребляющих мясные продукты и продукты животного происхождения по этическим соображениям;
- для людей с религиозными убеждениями, для которых веганские посты особенно распространены;
- для людей с ограниченной возможностью усвоения лактозы;
- для людей с периодическими проблемами с пищеварением.
Автор добавил, что реализация этой инициативы приблизит ВСУ к стандартам НАТО, не потребует финансовых вложений, сохранит экосистему, а также поможет сохранить здоровье военным.