В немецком парламенте обсудят поставку Украине танков и БМП

Предложение крупнейшего оппозиционного блока ХДС/ХСС о поставке Украине боевых танков и БМП западного производства из складов промышленности обсудят 23 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Оппозиционный блок ХДС-ХСС подготовил документ под названием "Защищая мир и свободу в Европе – решительно поддерживая Украину тяжелым оружием сейчас".

"ХДС-ХСС хочет продолжить давление на правительство, чтобы оно отказалось от неправильного курса не предоставлять все возможное и оправданное для поддержки Украины", - пишет издание.

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Документ призывает немедленно дать Украине разрешение на экспорт боевых танков и бронетранспортеров из промышленных запасов. Кроме того, он содержит требование, что в Украину должно быть доставлено дополнительное тяжелое вооружение, "в том числе боевые бронированные машины и дальнобойная артиллерия, также из запасов Бундесвера". По данным издания, этот документ могут поддержать многие депутаты от Зеленых и Свободных демократов. В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Кристине Ламбрехт дали понять, что хотят придерживаться предыдущей линии в поставках тяжелого вооружения.

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