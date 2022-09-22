В немецком парламенте обсудят поставку Украине танков и БМП
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Оппозиционный блок ХДС-ХСС подготовил документ под названием "Защищая мир и свободу в Европе – решительно поддерживая Украину тяжелым оружием сейчас".
"ХДС-ХСС хочет продолжить давление на правительство, чтобы оно отказалось от неправильного курса не предоставлять все возможное и оправданное для поддержки Украины", - пишет издание.
Документ призывает немедленно дать Украине разрешение на экспорт боевых танков и бронетранспортеров из промышленных запасов. Кроме того, он содержит требование, что в Украину должно быть доставлено дополнительное тяжелое вооружение, "в том числе боевые бронированные машины и дальнобойная артиллерия, также из запасов Бундесвера". По данным издания, этот документ могут поддержать многие депутаты от Зеленых и Свободных демократов. В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Кристине Ламбрехт дали понять, что хотят придерживаться предыдущей линии в поставках тяжелого вооружения.