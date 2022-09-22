Военные учения ОДКБ пройдут в Казахстане
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Учения запланированы с 26 сентября по 8 октября 2022 года в Жамбыльской и Алматинской областях Казахстана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Республики Казахстан.
"В этой связи с 22 по 30 сентября в нашу страну прибывают военные контингенты государств-членов ОДКБ. Их передвижение будет осуществляться разными способами: железнодорожным, воздушным транспортом и на колесной военной технике", — говорится в заявлении.
В учениях примут участие Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Россия и Казахстан.