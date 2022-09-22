Возможно, Россия применит ядерное оружие против Украины, - ГУР
8 10714
Последствия ядерного оружия могут повлиять также на Польшу, Турцию и Болгарию.
Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Возможно, Россия применит ядерное оружие против Украины. Они постараются остановить нашу наступательную деятельность и уничтожить наше государство. Это угроза для других стран".
Взрыв тактического ядерного оружия повлияет не только на Украину, но и на Черноморский регион. Мы помним историю Чернобыля. Возможно, у нас будет еще одна катастрофа на нашей территории, в Восточной Европе", - сказал Скибицкий.
Он добавил, что последствия применения ядерного оружия могут повлиять также на Польшу, Турцию и Болгарию.
Напомним, ранее Путин в своем обращении угрожал Западу ядерным оружием, добавив, что в РФ оно превосходит вооружение стран НАТО.