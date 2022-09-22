Восемь человек подорвались на минах в Чугуевском районе Харьковщины, - Нацполиция
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22 сентября в Чугуевском районе Харьковской области 8 мирных жителей подорвались на минах, оставшихся после оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресслужбу Нацполиции.
Среди пострадавших 67-летняя жительница села Граково и 52-летний житель поселка Чкаловское, получивших взрывные травмы.
Также полицейский офицер громады обнаружил в поле двух подорвавшихся на мине трактористов. Их доставили в Чугуевскую районную больницу.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).