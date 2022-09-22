В оккупированном Крыму "мобилизованным" РФ обещает по 200 тысяч рублей

Каждый "мобилизованный" Российской Федерацией житель оккупированного Крыма получит единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, об этом заявил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов.

"По моему поручению каждому мобилизованному крымчанину единовременно будет выплачено 200 тысяч рублей. Это дополнительная финансовая помощь для наших воинов и их семей. Заявление можно заполнить в воинской части, в которую мобилизованный будет направлен. Выплата перечисляется на банковскую карту в течение 5 рабочих дней", - заявил предатель.

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Аксенов называет частичную мобилизацию вынужденной мерой "для защиты права оставаться собой":

"По сути мы отстаиваем наше право оставаться собой, наше право на жизнь. К величайшему сожалению, нам эту войну навязали".

В то же время стало известно, что в Москве мобилизованным в случае тяжелого ранения обещают выплаты в размере 1 000 000 рублей, если ранение легкое – 500 тысяч рублей. Также при прохождении службы мобилизованным дополнительно будут выплачивать 50 тыс. рублей в месяц. А иностранцам, которые в Москве подпишут контракты на службу в российской армии, обещают оказать ту же социальную поддержку, что и призванным в рамках частичной мобилизации москвичам.

На этом "привилегии частичной мобилизации" не заканчиваются. Банк России информирует, что к финучреждениям по реструктуризации кредитов смогут обратиться родственники мобилизованных, если у них есть кредиты. При этом, заявили в банке, кредиторы и бюро кредитных историй не должны рассматривать такую ​​реструктуризацию как ухудшающуюся кредитную историю заемщика. Кроме того, близкие родственники, которые находятся на содержании у мобилизованных, еще и смогут обратиться по поводу "каникул" и относительно собственнымх кредитов.