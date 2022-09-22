Кремль, похоже, пытается переложить вину за поражение в Харьковской области с Путина на российских военных, - CNN

В российских вооруженных силах нет единодушия относительно того, как лучше противостоять неожиданному наступлению ВСУ на востоке и на юге Украины.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

Два источника издания, знакомые с американской и западной разведкой, заявили, что президент России Владимир Путин сам дает указания непосредственно генералам на местах.

По их словам, это крайне необычная тактика управления в современных вооруженных силах, которая намекает на неэффективную командную структуру, которой страдала война России с начала вторжения в Украину.

По информации западных разведок, российские офицеры спорят между собой и жалуются друзьям и родственникам на решения, которые принимает Москва.

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Кроме того, по словам источников, есть серьезные разногласия по стратегии с военачальниками, которые пытаются договориться о том, на чем сосредоточить свои усилия для укрепления оборонных рубежей.

Минобороны России заявило, что оно перебрасывает силы в сторону Харькова на северо-востоке, где Украина добилась наиболее поразительных успехов, но источники в США и на Западе говорят, что основная часть российских войск все еще остается на юге, где ВСУ также развернули наступательные операции вокруг Херсона.

Телеканал отмечает, что Путин месяцами сопротивлялся объявлению частичной мобилизации в РФ. Представители администрации Байдена заявили, что тот факт, что он сделал это, подчеркивает серьезность нехватки рабочей силы в России и свидетельствует о повышении отчаяния.

По мнению российских военных аналитиков, непонятно, повлияет ли мобилизация на оперативные изменения на поле боя или просто продолжит продолжительность войны, не изменив ее результат.

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Как рассказал CNN высокопоставленный чиновник НАТО, пока армия РФ воюет, кремлевские чиновники и эксперты в государственных СМИ обсуждают причины провала в Харькове.

"В типичной манере Кремль, похоже, пытается переложить вину с Путина на российских военных", – отметил он.

По словам представителя НАТО, в военном руководстве РФ уже произошли перестановки в ответ на неудачи на поле боя, в результате чего структура командования России стала еще более беспорядочной, чем раньше. Командир, руководивший большинством подразделений в Харьковской области, занимал должность всего 15 дней и теперь уволен с должности.

Американские и западные официальные лица считают, что Россия ограничена в своих возможностях дать стратегически важный ответ на контрнаступательные операции Украины, которые "в последние дни изменили импульс в пользу Киева".

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Даже после объявления о частичной мобилизации официальные лица скептически относятся к тому, что Россия способна быстро перебросить большое количество войск в Украину, учитывая постоянные проблемы с линиями снабжения, коммуникациями и моральным духом.

"Небольшой масштаб" российской передислокации является сигналом о ее неспособности проводить какие-либо серьезные операции, заявил чиновник Минобороны США.

Напомним, с начала сентября началось контрнаступление украинской армии в Харьковской области. Так, 8 сентября ВСУ освободили Балаклею, оккупированную с конца февраля. Впоследствии стало известно, что армия РФ бежит из Купянска и Изюма.

13 сентября в Минобороны сообщили, что за неделю в результате наступательной операции в Харьковской области освобождено 3800 кв. км, более 300 населённых пунктов, около 150 тыс. населения. Впоследствии там уточнили, что реальная цифра освобожденных территорий почти в два раза больше.

При отступлении оккупантов из Харьковской области российские подразделения потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц техники.

Украинские власти заявили о многочисленных преступлениях российских военных в отношении гражданского населения в регионе, в частности, продолжается эксгумация массового захоронения, найденного в освобожденном Изюме.