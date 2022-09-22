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Казахстан не будет спасать россиян от мобилизации

21 12018
Казахстан не будет спасать россиян от мобилизации
Казахстан не будет предоставлять без разрешения Москвы виды на жительство гражданам РФ, которые пытаются уехать из страны после объявления частичной мобилизации.

Об этом заявил спикер парламента Казахстана Маулен Ашимбаев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RadioFreeEurope.

"Наши официальные учреждения не будут выдавать виды на жительство лицам, которые не предоставят документы, подтверждающие, что страна их гражданства не возражает против их переезда в Казахстан", - сказал Ашимбаев.

Он добавил, что правоохранительные и миграционные органы Казахстана работают в соответствии с законом, обрабатывая запросы иностранных граждан, в том числе россиян, на получение вида на постоянное проживание в стране.

По словам Ашимбаева, в целом государственные органы в курсе ситуации по резкому увеличению количества граждан России, въезжающих в страну, и ведут переговоры по этому вопросу.

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Топ комментарии

  • Павло ШОвте
  • mrSmith
    Ніхто не хоче щоб «харошіє рускіє», через пару років роззявили пащу і почали скимлити про те, як тут порушують їх права та свободи!
    І звісно, вони будуть махати паспортами країни, яка дала їм прихисток.
    Тому, практично всі їх і послали.
    Хоча показово те, що Грузія, яка сильно постраждала від цих гандонів, мовчить як риба!
    І це огидно.
  • Павло ШОвте
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