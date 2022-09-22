Казахстан не будет спасать россиян от мобилизации

Казахстан не будет предоставлять без разрешения Москвы виды на жительство гражданам РФ, которые пытаются уехать из страны после объявления частичной мобилизации.

Об этом заявил спикер парламента Казахстана Маулен Ашимбаев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RadioFreeEurope.

"Наши официальные учреждения не будут выдавать виды на жительство лицам, которые не предоставят документы, подтверждающие, что страна их гражданства не возражает против их переезда в Казахстан", - сказал Ашимбаев.

Он добавил, что правоохранительные и миграционные органы Казахстана работают в соответствии с законом, обрабатывая запросы иностранных граждан, в том числе россиян, на получение вида на постоянное проживание в стране.

По словам Ашимбаева, в целом государственные органы в курсе ситуации по резкому увеличению количества граждан России, въезжающих в страну, и ведут переговоры по этому вопросу.

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