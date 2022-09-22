МАГАТЭ проверила ЧАЭС и Институт ядерных исследований НАН на отсутствие незаявленного ядерного материала
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.
"С 21 по 22 сентября в Институте ядерных исследований НАН Украины и ГСП "Чернобыльская АЭС" была успешно проведена инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", - отмечается в сообщении.
Сегодня, 22 сентября, в Институте ядерных исследований Национальной академии наук Украины инспекторам МАГАТЭ предоставили дополнительный доступ в соответствии с требованиями дополнительного протокола, пишут в пресс-службе Госатомрегулирования.
Главная цель проведения этих инспекций: "Проверка отсутствия незаявленного ядерного материала, информации о конструкции ядерной установки и незаявленной ядерной деятельности".