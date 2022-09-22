В российскую армию будут мобилизовать со сколиозом и плоскостопием
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Плоскостопие и сколиоз больше не спасут. В России предлагают сократить количество заболеваний, дающих право не призываться в армию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские ресурсы.
С идеей выступила сенатор от Крыма Ковитиди. По ее мнению, воевать можно и с определенными заболеваниями, ранее считавшимися неприемлемыми.
"Необходимо обновить критерии пригодности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается непригодным к службе", - сказала Ковитиди, подчеркнув, что к таким заболеваниям можно отнести плоскостопие и сколиоз.
Обосновала она это тем, что "сейчас России необходима не только добровольческая профессиональная армия, но и увеличение резерва годных для службы молодых людей".