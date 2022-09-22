Новости • Агрессия России против Украины, Война

В российскую армию будут мобилизовать со сколиозом и плоскостопием

8 80172
В российскую армию будут мобилизовать со сколиозом и плоскостопием
Плоскостопие и сколиоз больше не спасут. В России предлагают сократить количество заболеваний, дающих право не призываться в армию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские ресурсы.

С идеей выступила сенатор от Крыма Ковитиди. По ее мнению, воевать можно и с определенными заболеваниями, ранее считавшимися неприемлемыми.

"Необходимо обновить критерии пригодности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается непригодным к службе", - сказала Ковитиди, подчеркнув, что к таким заболеваниям можно отнести плоскостопие и сколиоз.

Обосновала она это тем, что "сейчас России необходима не только добровольческая профессиональная армия, но и увеличение резерва годных для службы молодых людей".

Читайте также: Гитлер в отчаянии забирал с улиц и одевал в форму мальчиков и стариков, Путин в таком же состоянии, - генерал США Ходжес в эфире немецкого телеканала

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Дмитрий Величко f50a5c94
  • буков
    Чекаємо на сліпих, глухих, безруких...
  • Виктор Дийнега
    Ура атакам быть - как во второй мировой. Я об этом писал еще пол года назад. ***** сейчас не до территорий и не до имперских амбиций, оно будет хранить свою дырявую шкуру до последнего русского дурака.

    Гребут на рашке всех подряд - думаю что сказ о 300 тысяч это ложь чтобы обмануть противника - судя по размаху, там 3 миллиона хотят призвать.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости