Еврокомиссия работает над новыми предложениями по санкциям в отношении России после объявления мобилизации президентом РФ Владимиром Путиным.

Новые шаги могут быть предприняты очень быстро, предупредил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе в четверг, 22 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Будут рассмотрены индивидуальные штрафные меры в отношении отдельных лиц и организаций, а также предложение о дополнительном экспортном контроле по нескольким технологиям, которые ЕС экспортирует в Россию, сказал он со ссылкой на главу Еврокомисии Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Применение такого рода дополнительных санкций было бы оправдано, поскольку мы видим, что Россия движется к экономике военного времени", - указал Мамер.

В ответ на вопрос о возможном введении потолка цен на российскую нефть он ответил, что эта тема обсуждается в формате G7, поскольку решение повлияет на мировой рынок нефти и должно быть принято на глобальном уровне. "Есть области, где введение санкций без согласования с нашими союзниками просто не имеет смысла. И по этой причине с самого начала этого конфликта ЕС координирует и вводит санкции при максимально широкой поддержке своих крупнейших партнеров. И это также касается любых возможных действий в нефтяном секторе", - сказал представитель Еврокомиссии.

Напомним, 21 сентября министры иностранных дел стран ЕС и Украины провели неофициальное экстренное совещание в Нью-Йорке в связи с объявлением мобилизации в России. Они постановили ввести дополнительные индивидуальные и секторальные санкции в отношении РФ и продолжать военную поддержку Украины перед лицом российской агрессии столько, сколько потребуется, сообщил верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

Читайте также: ЕС готов ввести новые экономические санкции против России, – фон дер Ляйен