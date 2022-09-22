Новости • Война

Эрдоган планирует позвонить Путину и Зеленскому и продолжить усилия по установлению мира между Украиной и РФ

3 53152
Эрдоган планирует позвонить Путину и Зеленскому и продолжить усилия по установлению мира между Украиной и РФ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с президентами России, Владимиром Путиным, и Украины, Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наши усилия по установлению мира между Россией и Украиной продолжаются", - заявил Эрдоган журналистам в "Турецком доме" в Нью-Йорке. Президент отметил, что после возвращения в Турцию позвонит Путину и Зеленскому, чтобы продолжить дипломатические усилия по Украине.

По мнению Эрдогана, в ООН делают недостаточно для прекращения развязанной Россией войны против Украины. Он заявил, что организация не смогла предотвратить энергетический и продовольственный кризисы, однако "доверие к ней немного повысилось благодаря договоренности по "зерновому коридору", заключенной в Стамбуле.

"Шаги в данном направлении должен прилагать не только я, но и все мировые лидеры. Переговоры должны вестись как с Путиным, так и с Зеленским", - заявил президент Турции. Он в очередной раз подчеркнул, что Турция выступает за дипломатический выход из кризисных ситуаций в мире.

Читайте также: Зеленский обсудил с Эрдоганом "актуальные вопросы безопасности"

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Нина Лабунская
    Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились.- Аль Капоне
  • 5 копійок
    Він тупий, ілі гдє? Миру між нами не буде.
  • шеколадный зае%ец
    операция-маструбация
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости