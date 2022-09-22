За месяц до отопительного сезона готовность регионов достигает 88%, - министр развития громад Чернышов

В настоящее время в Украине готовность к отопительному сезону составляет 88%.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Остался месяц до начала отопительного сезона. Тщательная подготовка к отопительному сезону в Украине проводилась все лето и продолжается сейчас. В настоящее время состояние готовности уже 88%", - сказал Чернышов.

Он призвал регионы полностью завершить подготовку к 6 октября.

По данным Минрегиона, по состоянию на 22 сентября из-за российской агрессии пострадали 349 объектов критической инфраструктуры в сфере теплоснабжения, а именно: 335 котельных (332 повреждены и 13 разрушены), 11 ТЭЦ (7 повреждены и 4 разрушены) и 3 ТЭС. В плановом режиме государство финансирует работы по восстановлению Ахтырской и Черниговской ТЭЦ и системы централизованного теплоснабжения в Кременчуге.

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