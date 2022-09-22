Миссия ООН по установлению фактов трагедии в Оленовке готова к развертыванию и ждет гарантий беспрепятственной работы, - Гутерриш
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Миссия по установлению фактов, которую я создал после трагического инцидента в колонии в Оленовке 29 июля, готова к развертыванию, как только будут получены все необходимые гарантии. Миссии должен быть предоставлен безопасный, беспрепятственный доступ ко всем точкам и людям и соответствующим доказательствам без каких-либо ограничений, препятствий или вмешательства, - сказал Гутерреш на заседании Совбеза ООН.
Напомним, 28 июля вооруженные силы РФ устроили термобарический взрыв на территории исправительного учреждения в Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате взрыва погибли около 40 украинских военных и 130 получили ранения.
Украина требует от ООН и МККК немедленно отреагировать на теракт, совершенный РФ в Оленовке, а также провести инспекцию колонии, в которой удерживались пленные украинские военнослужащие.