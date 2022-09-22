Мы не можем и не допустим, чтобы Путин остался без наказания, - Блинкен

США продолжат поддерживать Украину, пока она защищается от РФ, США также постараются достичь дипломатического решения на справедливых условиях.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета безопасности ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если Россия прекратит боевые действия – война закончится, если Украина прекратит боевые действия – Украины не будет. Именно поэтому мы продолжим поддерживать Украину, пока она защищается. Мы также постараемся добиться дипломатического решения на справедливых условиях. Президент Зеленский неоднократно говорил, что дипломатия – это единственная возможность положить конец этой войне. Но дипломатия не может и не должна использоваться в качестве повода для навязывания условий Украине с нарушением положений устава ООН", - сказал Блинкен.

Руководитель Госдепа также заявил, что нельзя допустить, чтобы президент России Владимир Путин остался без наказания.

"Тот международный порядок, который мы собрались здесь защищать, разрушается у нас на глазах. Мы не можем и не будем допускать, чтобы президент Путин остался без наказания", - сказал Блинкен.

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Он подчеркнул, что защита суверенитета и территориальной целостности Украины - это не просто защита прав одной страны выбирать свой путь, хотя это фундаментальное право.

"Мы говорим также о защите мирового порядка, где ни одна страна не может перерисовывать границы другой страны путем силы. Если мы не защитим этот принцип, когда Кремль его так грубо нарушает, мы посылаем сигнал агрессорам повсеместно, что они также могут так поступать. Это поставит все страны под угрозу. Мы откроем дверь для менее защищенного, менее мирного мира", - пояснил госсекретарь США.

Блинкен указал, что каждый член Совета безопасности ООН должен послать РФ четкий сигнал, что бездумные ядерные угрозы должны прекратиться немедленно.