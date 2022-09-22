Медведчук больше всего нужен ФСБ, - Буданов

Кум Путина и бывший глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук больше всего нужен Федеральной службе безопасности РФ, поскольку через него шло финансирование агентурных сетей в Украине и наполнение негласного бюджета организации.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С точки зрения развединформации: Медведчук на этом этапе больше всего нужен Федеральной службе безопасности, а не кому-то там конкретно. Потому что он – то лицо, через которое напрямую шло финансирование многих агентурных сетей тут. Через него шло в целом финансирование определенных должностных лиц и наполнение негласного фонда бюджета ФСБ. Потому он им очень нужен. Это средство, прежде всего, и влияния, и зарабатывания, отмывания средств", - заявил Буданов на брифинге в Офисе президента, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, в этом и главная причина, почему в России так боролись за Медведчука.

Как дополнил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, Медведчук – это "очень мощный для них носитель информации".

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